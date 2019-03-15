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Ариэль Кеббел сыграет помощницу детектива в криминальной драме «Линкольн» от NBC

В январе канал NBC запустил в производство пилот детективной драмы «Линкольн» по серии романов Джеффри Дивера, а на днях определился с основным актёрским составом проекта — главные роли сыграют Рассел Хорнсби («Гримм»), Ариэль Кеббел («Миднайт, Техас», «Игроки») и Майкл Империоли («Клан Сопрано»).

Книжная серия повествует о прикованном к постели нью-йоркском криминалисте Линкольне Райме (Хорнсби) и его коллеге и подруге Амелии Сакс (Кеббел), которые сообща раскрывают жестокие преступления. Империоли сыграет напарника Райма, детектива полиции Рика Селлитто. По первому роману «Собиратель костей» (The Bone Collector) в 1999 году сняли фильм «Власть страха» с Дензелом Вашингтоном и Анджелиной Джоли.

За сценарий отвечают ВиДжей Бойд («Спецназ») и Марк Бьянкулли. Эпизод срежиссирует Сет Гордон («Несносные боссы»). Бойд и Бьянкулли выступают исполнительными продюсерами наряду с Рэйчел Каплан и Петером Трауготтом («Коллективный разум»). Производством занимаются Universal Television, Sony Pictures Television и Keshet Studios.

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Линкольн
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