Новые сериалы 18–24 марта

Сезон 2

Netflix

Это история о Прэйри Джонсон, которая ещё ребёнком пропадает без вести и возвращается в родной городок спустя семь лет. Соседи и знакомые считают это чудом — Прэйри была слепой, а вернулась с полностью восстановившимся зрением. Страсти вокруг внезапного возвращения дочери Джонсонов подогреваются тем, что она наотрез отказывается рассказывать родителям и ФБР о том, что с ней случилось.