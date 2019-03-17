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Новые сериалы 18–24 марта

Телевизионная неделя не слишком богата на события. Телеканал ABC покажет первую серию юридической драмы «Дилемма», а на NBC стартует драма о дружных соседях «Деревня». Вдобавок на Hulu состоится премьера криминальной антологии «Акт», а потоковый сервис Shudder покажет комедийный ужастик «Зубастики: Новая пирушка».

Понедельник, 18 марта

 
Премьера+
ABC (US)
Дилемма The Fix

драма

В ролях Робин Танни, Адам Рэйнер, Адэвейл Акиннуое-Агбахе, Брекин Мейер, Марк Блукас, Меррин Данжи

Создатель Марсия Кларк, Элизабет Крафт, Сара Фэйн

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Майя Трэвис почти попрощалась с карьерой после неудачной попытки посадить за решётку знаменитого актёра, обвинённого в двойном убийстве. После скандального процесса Майя решает всё начать заново в Вашингтоне и спустя время получает второй шанс: тот же самый актёр подозревается в новом убийстве.

Видео

 
Чёрная молния Black Lightning

драма, боевик, фантастика

В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл

Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил

Конце сезона 2

Второй сезон супергеройской драмы завершится шестнадцатым эпизодом The Book of the Apocalypse: Chapter Two: The Omega. В январе канал The CW продлил сериал на третий сезон.

Видео

Вторник, 19 марта

 
Премьера+
NBC
Деревня The Village

драма

В ролях Фрэнки Фэйсон, Моран Атьяс, Дарен Кагасофф, Доминик Кьянезе, Джерод Хэйнс, Грейс ван Диен

Создатель Майк Дэниелс

История о жителях одного многоквартирного дома на Манхэттене, которые со временем стали друг другу не просто соседями, а настоящей дружной семьёй.

Среда, 20 марта

 
Премьера+
Hulu
Акт The Act

детектив, драма

В ролях Джоуи Кинг, Патриция Аркетт, Анна-София Робб, Хлоя Севиньи, Келам Уорти, Стив Култер

Создатель Ник Антоска, Мишель Дин

В центре истории по реальным событиям прикованная к инвалидному креслу Джипси Бланшар и её мать Ди-Ди, чья бесконечная забота о дочери восхищает всю округу. Никто и не догадывается, что жажда контроля и чрезмерная опека Ди-Ди уже давно переходят все границы. Взрослеющая Джипси начинает протестовать против удушающей материнской любви, и у этого бунта оказываются далеко идущие последствия.

Видео

 
Премьера+
Freeform
Милые обманщицы: Перфекционистки Pretty Little Liars: The Perfectionists

драма

В ролях Эли Браун, София Карсон, Хейли Эрин, Грэм Томас Кинг, Крис Мэйсон, Сидни Парк

Создатель А. Марлин Кинг, Сара Шепард

События разворачиваются в тихом городке Бикон-Хайтс, идеальном во всём — от престижного колледжа до суперуспешных жителей. Но погоня за совершенством держит людей в постоянном напряжении, что в конце концов приводит к первому в городе убийству.

 
Конец сезона1
Syfy
Академия смерти Deadly Class

драма, боевик, криминал

В ролях Бенедикт Вонг, Бенджамин Уодсворт, Лана Кондор, Мария Габриела де Фария, Люк Тенни, Лиам Джеймс

Создатель Рик Ремендер, Майлз Фелдсотт

Десятая серия под названием Sink With California станет заключительной для первого сезона экранизации одноимённого комикса. Кабельный канал Syfy пока не сообщал о дальнейших планах в отношении сериала.

Видео

Четверг, 21 марта

 
Премьера+
Shudder
Зубастики: Новая пирушка Critters: The New Binge

ужасы, комедия

В ролях Джои Морган, Стефи Чин-Сальво, Бжаун Роден, Кирстен Робек, Гилберт Готтфрид, Томас Леннон

Создатель Джордан Рубин, Аль Каплан, Джон Каплан

Преследуемые охотниками Зубастики возвращаются на нашу планету с тайной миссией. Тут их пути пересекаются со старшеклассником Кристофером, любовью всей его жизни Даной, лучшим другом Чарли и мамой Вероникой.

Видео

Пятница, 22 марта

 
Сезон2
Netflix
ОА The OA

драма, мистика

В ролях Брит Марлинг, Эмори Коэн, Джейсон Айзекс, Патрик Гибсон, Скотт Уилсон, Уилл Брилл

Создатель Брит Марлинг, Зал Батманглидж

Это история о Прэйри Джонсон, которая ещё ребёнком пропадает без вести и возвращается в родной городок спустя семь лет. Соседи и знакомые считают это чудом — Прэйри была слепой, а вернулась с полностью восстановившимся зрением. Страсти вокруг внезапного возвращения дочери Джонсонов подогреваются тем, что она наотрез отказывается рассказывать родителям и ФБР о том, что с ней случилось.

Видео

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