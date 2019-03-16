Телеовощи. Выпуск 275: Ментальные наяриватели

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:45 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:28 —
|Новости
|39:12 —
|Отвечаем на вопросы
|43:17 —
|«Орден» (The Order) — 1x01—10 (премьера)
|57:16 —
|«После смерти» (After Life) — 1x01—02 (премьера)
|01:03:16 —
|«Сегодня апокалипсис» (Now Apocalypse) — 1x01 (премьера)
|01:05:17 —
|«Американские боги» — 2x01 (премьера сезона)
|01:16:50 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x08
|01:27:08 —
|«Волшебники» — 4x08
|01:32:12 —
|«Роковой патруль» — 1x04
|01:40:36 —
|«Прослушка» — 1x05
|01:50:16 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x18 (впечатления Юры и Льва)
|01:58:28 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x11 (впечатления Льва)
|02:04:03 —
|«Звёздный путь» — 3x08 (впечатления Юрия)
|02:14:36 —
|«Твин Пикс» — 3x09 (впечатления Ларисы)
|02:28:45 —
|«Вероника Марс» — 3x14 (впечатления Михаила)
|02:36:18 —
|«Академия смерти» — 1x08—09
|02:45:13 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:20 —
|«Хорошие девочки» — 2x01—02
|11:32 —
|«Утиные истории» — 2x07
|19:04 —
|Лариса о сериале «Чернобыль. Зона отчуждения»
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