Съёмки первого сезона «Колеса времени» стартуют в сентябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная экранизация знаменитого книжного цикла Роберта Джордана «Колесо времени» уверенно приближается к одному из важнейших этапов производства — съёмкам. По неофициальным данным, первый сезон фэнтезийного эпика начнут снимать в начале сентября в Праге.

В феврале к проекту примкнула режиссёр Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»), которая снимет первый и второй эпизоды. В скором времени должны появиться новости и о первых участниках актёрского состава.

Во вселенной «Колеса времени» магией дозволено пользоваться только женщинам. Морейн из могущественного тайного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие в компании пяти спутниц и спутников. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, как гласит предсказание, может спасти человечество либо оказаться причиной его гибели.

Шоураннером и сценаристом числится Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он также выступает исполнительным продюсером наравне с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Производством занимаются Sony Pictures Television, Amazon Studios, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.