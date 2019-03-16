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Первоисточник: thegww.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки первого сезона «Колеса времени» стартуют в сентябре

Многосерийная экранизация знаменитого книжного цикла Роберта Джордана «Колесо времени» уверенно приближается к одному из важнейших этапов производства — съёмкам. По неофициальным данным, первый сезон фэнтезийного эпика начнут снимать в начале сентября в Праге.

В феврале к проекту примкнула режиссёр Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»), которая снимет первый и второй эпизоды. В скором времени должны появиться новости и о первых участниках актёрского состава.

Во вселенной «Колеса времени» магией дозволено пользоваться только женщинам. Морейн из могущественного тайного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие в компании пяти спутниц и спутников. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, как гласит предсказание, может спасти человечество либо оказаться причиной его гибели.

Шоураннером и сценаристом числится Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он также выступает исполнительным продюсером наравне с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Производством занимаются Sony Pictures Television, Amazon Studios, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.

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Колесо времени
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