Новости сериалов — лучшее за неделю

«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода — мини-сериал кабельного канала HBO стартует в начале мая.

Съёмки первого сезона «Колеса времени» стартуют в сентябре — снимать фэнтезийный эпик собираются в Праге.

На Disney+ может появиться сериал по игре Star Wars: Knights Of The Old Republic — по словам источников, такая возможность активно обсуждается.

Disney+ может взяться за мультсериал по альтернативным вселенным Marvel — в основу ляжет серия комиксов «Что если?».

Ариэль Кеббел сыграет помощницу детектива в криминальной драме «Линкольн» от NBC — компанию актрисе в пилоте сериала составят Рассел Хорнсби и Майкл Империоли.

«Чёрный список» продлён на седьмой сезон — весь основной актёрский состав вернётся к своим ролям.

HBO утвердил официальный хронометраж всех эпизодов восьмого сезона «Игры престолов» — а заодно сообщил и даты выхода серий.

«Американские боги» получили третий сезон и нового шоураннера — продолжением экранизации тёмного фэнтези займётся Чарльз Игли.

AMC готовит сериал по вселенной «Тёмного дитя» — ведутся поиски подходящего сценариста.