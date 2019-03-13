На Disney+ может появиться мультсериал по альтернативным вселенным Marvel

По информации портала Slashfilm, Marvel Studios возьмётся за анимационный сериал «Что если?» (What If?) для потокового сервиса Disney+. В основу ляжет одноимённая популярная серия комиксов, по понятным причинам не входящая в каноническую вселенную Marvel. За проектом якобы будет присматривать сам Кевин Файги.

Многосерийная антология рассказывает о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по пути, отличному от установленного. К примеру, что если Локи нашёл бы молот Тора? Что если Люди-икс погибли бы на своей первой миссии? То если Танос присоединился бы к Мстителям? Вероятных развязок бесчисленное количество. Каждый эпизод будет посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Первый выпуск серии появился на магазинных полках в 1977 году и насчитывает две сотни выпусков. Материала для экранизации хоть отбавляй.