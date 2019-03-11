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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода

Кабельный канал HBO опубликовал тизер-трейлер пятисерийного мини-сериала «Чернобыль», а заодно и дату выхода объявил — первая серия выйдет в эфир 6 мая.

Драма посвящена одной из страшнейших техногенных катастроф в современной истории — взрыве реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Это история о мужестве и самоотверженности людей, бросивших все силы на спасение Европы от последствий аварии.

Актёрский состав возглавляют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Все пять эпизодов сняла Джоан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы») по сценарию Крэйга Мазина. Исполнительными продюсерами выступают Кэролин Штраусс («Игра престолов»), Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Крис Фрай («Люди»). За производство отвечают Sister Pictures и The Mighty Mint. Съёмки проходили в Литве.

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