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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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На Disney+ может появиться сериал по игре Star Wars: Knights Of The Old Republic

Видеотека ещё не запущенного потокового сервиса Disney+ продолжает расширяться, правда, пока только благодаря слухам. По информации портала We Got This Covered, в разработку может уйти сериал «Звёздные войны: Рыцари Старой Республики» по одноимённой культовой игре Star Wars: Knights Of The Old Republic.

Компьютерная ролевая игра от BioWare вышла в 2003 году, обзавелась продолжением Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords и спин-оффом Star Wars: The Old Republic, значительно расширив вселенную «Звёздных войн» и пополнив её новыми интересными персонажами. События игры, посвящённой извечному противостоянию джедаев и ситхов, разворачиваются за четыре тысячи лет до происходящего в саге о Скайуокерах.

Само собой, никаких деталей о проекте пока нет, поскольку он пребывает на самой ранней стадии разработки. Как известно, подобного рода слухи последнее время ходили о целой охапке сольных сериалов для персонажей мира Джорджа Лукаса, включая юную принцессу Лею, Оби-Вана Кеноби и Лэндо Калриссиана. Будет ли хоть один из них реализован, покажет время.

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