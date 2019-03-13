Рецензенты обойдутся без предварительных просмотров восьмого сезона «Игры престолов»

Финальный сезон «Игры престолов» до последнего сохранит статус самого охраняемого сериала всех времён. Это дополнительно подтверждается информацией от Entertainment Weekly. Издание сообщает, что в традиционном отказе от рассылок копий рецензентам восьмой сезон исключением не станет. Никаких предварительных просмотров не предвидится.

Такая политика вошла у HBO в привычку после череды неприятных событий, начавшихся с утечки в сеть первых четырёх серий пятого сезона. Прежде рецензентам до премьеры рассылались DVD с эпизодами сериала. По обыкновению, это были записи низкого качества и зачастую с сырыми спецэффектами, зато у критиков порой была возможность отсмотреть пять-шесть эпизодов свежего сезона ещё до того, как в эфир выйдет первая серия.

Как известно, в случае с последующими сезонами ситуация ещё больше накалилась, усугубившись хакерской атакой на базу данных канала. Посему устоявшийся порядок вещей решили не менять, и пресса обойдётся без привилегии увидеть долгожданное продолжение раньше, а любителям почитывать предварительные отзывы и рецензии придётся полагаться на собственные впечатления от просмотра.

Правда, для представителей профильной прессы остаётся ещё одна лазейка — приглашение на закрытую официальную премьеру, но и тут отчётов раньше телевизионного старта ждать не стоит. Вплоть до 14 апреля на все материалы почти наверняка будет наложено традиционное эмбарго.