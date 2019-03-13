Финну Джонсу не удалось закрепиться в процедурале «Блудный сын» от NBC

Это уже какой-то новый уровень невезения. Мало того что Финн Джонс оказался ведущим актёром самого непопулярного телекомикса от Netflix и Marvel, «Железный кулак» впоследствии первым попал под нож, а Джонсу пришлось уйти в процедурал «Блудный сын» от NBC, как и тут ему не повезло (хотя, кто знает?). Три дня спустя после его утверждения в проект, состоялась первая читка сценария, и стало ясно, что актёр не вписывается в роль, поэтому выбыл из пилота с официальной формулировкой «по творческим разногласиям». Ему уже и замену нашли — ведущую партию отдали Тому Пэйну из «Ходячих мертвецов».

Процедурная драма с элементами чёрной комедии расскажет об одолеваемом неврозами психологе-криминалисте Малкольме Брайте (Пэйн), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу (Майкл Шин). Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления, временами отвлекаясь на личные проблемы: склонную манипулировать всеми мать, раздражающе нормальную сестру и папашу-убийцу, пытающегося наладить отношения с сыном.

В актёрском составе пилота также значатся Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс. Сценарий написали Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).