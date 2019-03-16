«Американские боги» получили третий сезон и нового шоураннера

Слухи оказались небеспочвенны. Буквально месяц назад вхожие в производственную команду источники сообщили, будто кабельный канал Starz уже запустил в разработку третий сезон «Американских богов». Многострадальный второй сезон тогда ещё не стартовал, и слабо верилось, что вовлечённым в процесс захочется переживать новый виток мучений, но вот поди ж ты. Судя по всему, изначальные планы размазать литературный первоисточник на пяти-шестисезонный сериал потихоньку претворяются в жизнь.

Основным условием официального продления, напомним, было найти подходящего шоураннера, который сможет уложиться в сроки и в бюджет, а также оформит чёткий план продолжения. Такого человека нашли — на пост рулевого третьего сезона назначен Чарльз «Чик» Игли («Щит», «Хемлок Гроув»).

Экранизация одноимённого тёмного фэнтези Нила Геймана повествует о мире древних и новых богов, которые готовятся к решающей битве за веру человечества. В центре этого великого противостояния оказываются скрывающийся под личиной Мистера Среды Один и его невольный помощник Тень.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Шоураннером второго сезона числится Джесси Александер. Исполнительными продюсерами наряду с Игли, Гейманом и Макшейном выступают Крис Бирн, Крэйг Цегильски, Скотт Хорнбахер, Стефани Берк, Хизер Беллсон и Родни Барнс. Производство курирует FremantleMedia North America.