Sony может взяться за сериал «Агент Веном» с Тони Револори в главной роли

Как известно, студия Sony, вдохновившись успехом «Венома» и «Человека-паука: Через вселенные», намерена активно расширять марвеловскую вселенную Дружелюбного соседа. В планах как полнометражные постановки, так и сериалы. Возможно, об одном из них инсайдерам уже кое-что известно.

Анонимные источники нашептали порталу We Got This Covered, будто в недрах студии зреет мысль запустить в разработку художественный сериал «Агент Веном» (Agent Venom). В комиксах персонаж представляет собой альтер-эго Флэша Томпсона — школьного задиры, издевавшегося над Питером Паркером. В отличие от Эдди Брока после слияния с симбиотом Томпсон — бывший солдат и безногий калека — умел контролировать инопланетного паразита, союз с которым вернул ему возможность ходить.

К слову, поговаривают, на титульную роль уже и кандидат имеется — актёрский состав потенциального сериала может возглавить Тони Револори, играющий Флэша Томпсона в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и озвучивающий этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».