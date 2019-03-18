Новости блогов с 4 марта по 16 марта

Николай Шутов с интересом изучил уроки самообороны с мастером Кеном. Фееричное зрелище, рекомендуем видео с его канала про оборону от тантрического секса!

Николай Шутов смотрит, как известная в узких кругах Кизуна Ай учит английский. Слово fuck ещё никогда не звучало так мило.

Николая Шутова всё не отпускает Кизуна Ай. В этот раз она смотрит ролики с реакцией на себя. А ещё там есть Кристоф Вальц — ну, где-то.

Николай Шутов изучил отрывок из ремастера фильма «Война на Венере». Хороший ремастер тридцатилетней классики.

Иван Петров посмотрел фильм «Блуждающая Земля». Китайцы медленно, но верно прорываются в мировой кинематограф. Новый взгляд на фантастику должен быть красным!

Дина Касимова посмотрела, как Бри Ларсон попкорн покупает. Время идёт, а идеи типа незаметного пиара не меняются! Билл Гейс и Пётр Порошенко, ау, у вас пополнение!