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«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер второго сезона Итоги розыгрыша билетов на премьеру фильма «Хрустальное небо вчерашнего дня» Новости аниме — лучшее за неделю Лучшее аниме осени 2018 года «Сага о Винланде» — трейлер исторического аниме про викингов
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«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер второго сезона

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Десятисерийное продолжение подросткового ужастика выйдет 5 апреля.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы рассказывает о приключениях школьницы и ведьмы-полукровки Сабрины Спеллман в мире ужасов, оккультизма и колдовства. Дочь смертной и колдуна пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, населяющими её родной городок Гриндейл.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн, Лаклан Уотсон и Гэвин Лезервуд.

Агирре-Сакаса выступает шоураннером и сценаристом проекта, а также состоит в команде исполнительных продюсеров наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Болотная тварь») и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

В декабре «Сабрина» получила шестнадцатисерийное продление, которое разделят на третий и четвёртый сезоны.

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