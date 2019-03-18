«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». Десятисерийное продолжение подросткового ужастика выйдет 5 апреля.

Экранизация одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы рассказывает о приключениях школьницы и ведьмы-полукровки Сабрины Спеллман в мире ужасов, оккультизма и колдовства. Дочь смертной и колдуна пытается примириться со своей двойственной натурой, одновременно воюя с могущественными силами зла, населяющими её родной городок Гриндейл.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн, Лаклан Уотсон и Гэвин Лезервуд.

Агирре-Сакаса выступает шоураннером и сценаристом проекта, а также состоит в команде исполнительных продюсеров наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Болотная тварь») и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

В декабре «Сабрина» получила шестнадцатисерийное продление, которое разделят на третий и четвёртый сезоны.