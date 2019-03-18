Фредди Принц-младший станет отцом Нэнси Дрю в детективе от The CW

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сменивший несколько телеканалов и концепций сериал «Нэнси Дрю» потихоньку обживается на The CW.

Актрису на роль 18-летней сыщицы, придуманной Эдвардом Стратемейером, пока не выбрали, зато уже нашли ей отца. Энергичного юриста Карсона Дрю, отдалившегося от Нэнси после смерти любимой жены, сыграет Фредди Принц-младший («Скуби‑Ду», «24 часа»).

Пилотный эпизод экранизации серии романов о знаменитой сыщице поведает о Нэнси, чьи летние каникулы и планы уехать в колледж накрываются внезапным убийством. Бросив всё, девушка остаётся расследовать преступление, которое не только не способствует восстановлению отношений с отцом, но и обнажает старые страшные тайны.

Адаптацией первоисточника занимается Нога Ландау («Волшебники»). Она же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Джошем Шварцем и Стефани Сэвидж («Беглецы»). Режиссирует пилот Ларри Тенг («Супергёрл»). Производственный процесс контролируют Fake Empire и CBS TV Studios.