Канал Syfy экранизирует серию фэнтези-романов про интернат для необычных детей

Кабельный канал Syfy и студия Legendary TV берутся за экранизацию книжной серии Wayward Children от автора Шеннон Макгвайр. Проект находится на самых ранних стадиях разработки, но подходящего сценариста будущему сериалу уже нашли.

Фэнтезийная тетралогия рассказывает о таинственной школе-интернате для учеников, вернувшихся из путешествий по различным волшебным мирам, где они были героями или злодеями. Программа обучения пансиона помогает подросткам заново приспособиться к обычной жизни. Почти все воспитанники школы одержимы желанием вернуться туда, где побывали, но после череды загадочных смертей оставшиеся в живых ученики решают объединиться и отыскать убийцу.

Сценарная адаптация поручена Джо Трачу («Лемони Сникет: 33 несчастья»).