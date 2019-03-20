Миранда Ричардсон сыграет важную роль в приквеле «Игры престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Миранда Ричардсон («Благие знамения», «Гарри Поттер и Кубок огня») примкнула к разномастному актёрскому составу всё ещё безымянного приквела «Игры престолов».

Всё, что касается пилотного эпизода, держится в тайне, в том числе и роль британской актрисы в проекте. Известно лишь, что эта важная героиня — харизматичная светская львица, хранящая тёмный секрет.

События приквела развернутся на закате легендарной Эры Героев. В те времена, по словам Джорджа Р. Р. Мартина, Вестерос был совсем другим местом: ни Королевской гавани, ни Железного трона, ни Таргариенов, а Валирия лишь начинала расцветать. Предыстория раскроет секреты «рождения» белых ходоков, жизни первых Старков и другие важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.

Наоми Уоттс возглавляет кастинг-лист, недавно пополнившийся такими именами, как Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо.

Сценарий пилота написала шоураннер проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба») в соавторстве с Мартином. Работа над другими эпизодами также кипит, и говорят даже, разрабатываются сценарии дополнительных серий на случай, если HBO решит расширить заказ на сезон.

Первую серию фэнтезийной драмы снимет С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс», «Защитники»). Мартин, Голдман и Кларксон входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом. Производство курирует The Paint Hall.