 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сиквелу «Бамблби» добавят фирменного экшена в духе Майкла Бэя Новости аниме — лучшее за неделю Поиграем на PC: Halo: The Master Chief Collection Диванные анимешники. Выпуск 12: Играющий китбуль Рецензия и отзывы на игру Anthem
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Миранда Ричардсон сыграет важную роль в приквеле «Игры престолов»

Миранда Ричардсон («Благие знамения», «Гарри Поттер и Кубок огня») примкнула к разномастному актёрскому составу всё ещё безымянного приквела «Игры престолов».

Всё, что касается пилотного эпизода, держится в тайне, в том числе и роль британской актрисы в проекте. Известно лишь, что эта важная героиня — харизматичная светская львица, хранящая тёмный секрет.

События приквела развернутся на закате легендарной Эры Героев. В те времена, по словам Джорджа Р. Р. Мартина, Вестерос был совсем другим местом: ни Королевской гавани, ни Железного трона, ни Таргариенов, а Валирия лишь начинала расцветать. Предыстория раскроет секреты «рождения» белых ходоков, жизни первых Старков и другие важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.

Наоми Уоттс возглавляет кастинг-лист, недавно пополнившийся такими именами, как Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и Тоби Регбо.

Сценарий пилота написала шоураннер проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба») в соавторстве с Мартином. Работа над другими эпизодами также кипит, и говорят даже, разрабатываются сценарии дополнительных серий на случай, если HBO решит расширить заказ на сезон.

Первую серию фэнтезийной драмы снимет С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс», «Защитники»). Мартин, Голдман и Кларксон входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом. Производство курирует The Paint Hall.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Благие знамения» — трейлер экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана
 
«Благие знамения» — постеры
 
«Благие знамения» от Amazon нашли своего Мрачного Жнеца

Тоже интересно

 
Кино «Форсаж: Хоббс и Шоу» — первый трейлер сольного фильма Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема
 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино Сцены смертей в финале «Войны бесконечности» были гораздо разнообразнее
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Тачки 3»
 
Кино Marvel, возможно, готовит новый фильм про Блэйда с Уэсли Снайпсом
 
Кино Теперь возвращение режиссёра «Стражей галактики» поддерживает студия Marvel
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain анонсированы для PC - все выйдут в Epic Games StoreCuphead выйдет на Nintendo SwitchВ PlayStation Store стартовала распродажа Мартовское безумиеПК-версия The Outer Worlds от Obsidian Entertainment станет эксклюзивом Epic Store?Крупный технологический конкурент выходит на игровой рынок - Фил Спенсер обратился к сотрудникам после презентации Google Stadia
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика