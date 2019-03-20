Райан Филипп получил главную роль в полицейской версии «Франкенштейна» от CBS

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Распрощавшись с закрытым на третьем сезоне «Стрелком», Райан Филипп вляпался в пилот сериала «Живой» (Alive) от телеканала CBS. Ранее проект носил название «Франкенштейн». Также места в основном актёрском составе потенциального сериала получили Катрина Ло («Клятва») и Аарон Стэтон («Безумцы»).

Вольная интерпретация классического романа Мэри Шелли представляет собой полицейский процедурал в декорациях современного Сан-Франциско. Главный герой — следователь Марк Эшер (Филипп), погибший и невероятным образом вернувшийся к жизни. Впрочем, процесс прошёл не без побочных эффектов, и Марк вместе с супругой-патологоанатомом Элизабет Лавенза (Ло) ищут ответы у организатора воскрешения доктора Виктора Франкенштейна (Стэтон) — блестящего учёного, с которым у Элизабет когда-то был роман.

Первый эпизод снимет Ута Бризвитц («Очень странные дела») по сценарию Джейсона Трэйси («Элементарно»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Робом Доэрти. Производством занимается CBS TV Studios.