Тайка Вайтити озвучивает одного из персонажей «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный «Мандалорец», покончив со съёмками, отправился в постпродакшен, откуда сценарист и исполнительный продюсер проекта Джон Фавро передаёт всем пламенный привет и делится любопытной фотографией, запечатлевшей важный момент рабочего процесса.

На снимке один из режиссёров сериала Тайка Вайтити, озвучивающий персонажа из классической вселенной «Звёздных войн», с которым зрители благодаря сериалу получат шанс познакомиться поближе. Речь идёт о дроиде-убийце IG-88, промышляющем охотой за голвами. Его первое появление на экране состоялось в пятом эпизоде саги «Империя наносит ответный удар». После битвы на Хоте ему и другим наёмникам Дарт Вейдер поручает выследить команду «Тысячелетнего сокола».

События крупнобюджетного приключенческого боевика разворачиваются после гибели Дарта Вейдера и падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Это повесть о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца на дальних рубежах галактики, неподвластных Новой Республике.

В сериале снимаются Педро Паскаль, Ник Нолти, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

Помимо Вайтити к режиссуре 10-серийного первого сезона приложили руку Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»), Дебора Чоу («Джессика Джонс»), Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами наряду с Фаврои Филони выступают Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Премьера состоится на Disney+ в этом году.