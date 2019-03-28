Сильвестр Сталлоне и канал History займутся криминальной драмой об отряде грязных копов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History совместно с Сильвестром Сталлоне поработает над сериалом под рабочим названием «Район Тендерлойн» (The Tenderloin) об американском антигерое начала прошлого века.

Криминальная драма основана на реальных событиях из жизни лейтенанта нью-йоркской полиции Чарльза Бекера, возглавлявшего силовой отряд, который воевал с итальянскими, еврейскими и ирландскими бандами в злачном районе Тендерлойн.

По информации из официального синопсиса, Бекер и его команда были грязными полицейскими, однако честно пытались навести порядок в городе под пятой гангстеров и демократов из Таммани-холла. К слову, после череды трагических происшествий Бекер оказался единственным в истории США офицером полиции, осуждённым и казнённым за убийство.

Сценарий пилота напишет Стивен Кей («Щит», «Сыны анархии»). Сталлоне выступает исполнительным продюсером проекта, а также намерен срежиссировать несколько эпизодов. В производстве участвуют A+E Studios и Balboa Productions.