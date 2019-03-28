 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Apple Arcade — доступ по подписке к 100+ отборных игр для iOS и Mac Новости аниме — лучшее за неделю «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» — трейлер OVA и... анонс второго сезона! Формула успеха: Netflix делает ставку на укороченные сезоны и перспективных новичков Сиквел «Последнего богатыря» получил название и дату премьеры
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Сумеречная зона» — расширенный трейлер антологии Джордана Пила

«Сумеречная зона» Джордана Пила («Прочь», «Мы») получила расширенный трейлер. До премьеры остались считаные дни — сериал стартует на потоковом сервисе CBS All Access 1 апреля. Создатели ребута знаменитого телеальманаха Рода Серлинга обещают свято чтить заветы оригинала и донести социально значимые послания до современного зрителя.

Культовая антология и её более поздние выпуски отличают жанровое разнообразие, неожиданные сюжетные повороты и развязки, затрагивание глубоких философских тем и серьёзный взгляд на фантастику.

В первом сезоне снимаются Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд, Сет Роген, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Исполнительными продюсерами наряду с Пилом выступают Марко Рамирес («Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон («Олдбой»). Производство курируют CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.

5 Обсудить
Темы
 
Видео Сумеречная зона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Сумеречная зона» — расширенный трейлер антологии Джордана Пила
 
Сет Роген пополнил собой актёрский состав «Сумеречной зоны»
 
Зази Битц и Бетти Гэбриел примкнули к актёрскому составу «Сумеречной зоны»

Тоже интересно

 
Кино «Блуждающая Земля» — финальный трейлер научно-фантастического эпика из Китая
 
Кино «Битва за Землю» — полноценный трейлер фильма про инопланетное вторжение
 
Кино Джеймс Макэвой не представляет, как Люди Икс приживутся в киновселенной Marvel
 
Кино «Отряд самоубийц»: Лето неудовлетворённый, секретное камео и жалобы укурков
 
Кино Глава студии Disney признал свою вину в провале «Хана Соло»
 
Кино «Супербобровы: Народные мстители» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Mortal Kombat 11 - геймплей за Лю Кaнa, Кунг Лао и Джакса в шестом выпуске Kombat KastОбзор Yoshi's Crafted WorldThe Cycle - наемники высаживаются на негостеприимную планету в геймплейном трейлере временного эксклюзива Epic Games StoreУ многих пользователей Epic Games Store вообще не установлен SteamSakura Wars - Sega рассказала, когда состоится показ следующей части франшизы
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru