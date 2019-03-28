«Сумеречная зона» — расширенный трейлер антологии Джордана Пила

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Сумеречная зона» Джордана Пила («Прочь», «Мы») получила расширенный трейлер. До премьеры остались считаные дни — сериал стартует на потоковом сервисе CBS All Access 1 апреля. Создатели ребута знаменитого телеальманаха Рода Серлинга обещают свято чтить заветы оригинала и донести социально значимые послания до современного зрителя.

Культовая антология и её более поздние выпуски отличают жанровое разнообразие, неожиданные сюжетные повороты и развязки, затрагивание глубоких философских тем и серьёзный взгляд на фантастику.

В первом сезоне снимаются Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд, Сет Роген, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Исполнительными продюсерами наряду с Пилом выступают Марко Рамирес («Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон («Олдбой»). Производство курируют CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.