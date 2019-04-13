Крис Хемсворт готов вернуться в мокьюментари «Команда Тора» Тайки Вайтити

В 2016 году — в промежутке между вышедшим «Противостоянием» и готовившимся к премьере «Тором: Рагнарёком» — Marvel Studios опубликовала короткометражную мокьюментари Тайки Вайтити «Команда Тора» (Team Thor), срывавшую завесу тайны над тем, что поделывал в это время великий асгардец.

Как выяснилось, пока его товарищи Мстители выясняли отношения, бог грома Тор (Крис Хемсворт) отправился отдохнуть от геройствования в Австралию, где коротал дни в окружении смертных. Его соседом по апартаментам стал обычный офисный работник Деррил. Первая короткометражка так понравилась критикам и зрителям, что породила два сиквела: «Команда Тора 2» (Team Thor 2) и «Команда Деррила» (Team Derryl). В последней поучаствовал Джефф Голдблюм в образе Грандмастера из «Рагнарёка». С тех пор немало воды утекло, но Хемсворт с радостью снялся бы в целом сериале о Торе и Дерриле, о чём и рассказал в беседе с MTV International:

С удовольствием поучаствовал бы. Было бы здорово видеться с Деррилом почаще. Я бы рад сделать небольшой мокьюментари-сериал про наши будни и приключения, не связанные со спасением мира, просто обычные дела. Мы здорово повеселились, когда снимали те короткометражки, поэтому, думаю, было бы действительно круто снять такой сериал. Сёрфинг, рыбалка, посиделки в пабах. Это было бы офигенно. Я бы его в Асгард свозил, и мы отправились бы колесить по миру.

Остаётся надеяться, что товарищи из Disney и Marvel Studios ознакомятся с этим интервью и примут пожелания мистера Одинсона к сведению.