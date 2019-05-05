Новые сериалы 6–12 мая

Сезон 3

Amazon

Молодой мошенник Пит/Мариус, отсидев положенный срок, решает завязать с тёмным прошлым, примерив на себя личину бывшего сокамерника. Скрываясь от местного мафиози, парень пристраивается в семейный бизнес того самого сокамерника. Со временем он понимает, что такое настоящая семья, и находит любовь всей своей жизни, но прошлые грехи не позволяют ему расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и главного героя, и его новую жизнь.