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Новые сериалы 6–12 мая

Следующая неделя отметится массовым уходом на межсезонный хиатус сериалов, выходящих на эфирных телеканалах. Премьер всего две. Потоковый сервис Netflix выкатит полный первый сезон подростковой драмы «Общество», а кабельный канал HBO покажет первой эпизод мини-сериала «Чернобыль».

Понедельник, 6 мая

 
Премьера+
HBO
Чернобыль Chernobyl

драма

В ролях Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли, Эдриан Роулинс

Создатель Крэйг Мазин

Это история об одной из самых страшных техногенных катастроф в современной истории — взрыве реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Драма расскажет о мужестве и самоотверженности людей, бросивших все силы на устранение последствий аварии.

Видео

 
Конец сезона2
FOX
Ординатор The Resident

драма

В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел

Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи

Второй сезон медицинской драмы завершится двадцать третьей серией The Unbefriended. В марте телеканал Fox заказал съёмки третьего сезона.

Видео

 
Конец сезона3
AMC
В пустыне смерти Into the Badlands

боевик, драма, фантастика

В ролях Дэниэл Ву, Эмили Бичем, Оливер Старк, Сара Болгер, Орла Брэйди, Мартон Чокаш

Создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар

Шестнадцатая серия Seven Strike as One станет заключительной для третьего сезона и сериала.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Всё схвачено Man With a Plan

комедия

В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук

Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго

Тринадцатый эпизод The Intervention(s) завершит третий сезон ситкома. Телеканал CBS пока не определился с дальнейшей судьбой сериала.

 
Конец сезона3
Freeform
Сумеречные охотники Shadowhunters

боевик, драма, фэнтези

В ролях Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Мэттью Даддарио, Гарри Шам-младший, Айзая Мустафа

Создатель Эд Дектер, Кассандра Клэр

Двадцать вторая серия All Good Things... — завершающая для третьего сезона и сериала.

Видео

Среда, 8 мая

 
Сезон4
FOX (US)
Люцифер Lucifer

драма

В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой

Создатель Том Капинос

Процедурал, основанный на одноимённом комиксе от Vertigo, сфокусирован на повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, который, заскучав, покидает свои владения и отправляется пожить в Лос-Анджелесе. Там он, каким-то невероятным образом проникшись альтруизмом, намерен помогать полиции в расследовании всяких преступлений.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Обученные Schooled

ситком

В ролях А. Дж. Мичалка, Брайан Каллен, Тим Медоуз, Бретт Дир, Даллас Эдвардс, Альфонсо Маколи

Создатель Адам Ф. Голдберг, Марк Фирек

Первый сезон школьной комедии завершится тринадцатой серией Dr. Barry. Телеканал ABC пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

 
Конец сезона1
ABC (US)
Одинокие родители Single Parents

комедия, семейный

В ролях Брэд Гарретт, Сэди Хазелетт, Грэйс Хазелетт, Марлоу Баркли, Джейк Чой, Кримри Льюис

Создатель Элизабет Меривезер, Дж. Дж. Филбин

Двадцать третья серия Ketchup завершит первый сезон семейной комедии. Телеканал ABC ещё не объявлял о дальнейших планах в отношении сериала.

 
Конец сезона3
FOX (US)
Звезда Star

драма

В ролях Бенжамин Брэтт, Бриттани О'Грэйди, Джуд Деморест, Куин Латифа, Райан Дестини, Amiyah Scott

Создатель Ли Дэниэлс, Том Донахи

Третий сезон завершится восемнадцатой серией When the Levee Breaks. Телеканал Fox пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

 
Конец сезона5
FOX
Империя Empire

драма, музыкальный

В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй

Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг

Пятый сезон музыкальной драмы завершит восемнадцатая серия The Roughest Day. В конце апреля телеканал Fox продлил сериал на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона6
ABC (US)
Голдберги The Goldbergs

комедия, семейный

В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия

Создатель Адам Ф. Голдберг

Шестой сезон семейной комедии завершится двадцать третьей серией Breakin'. Телеканал ABC пока не сообщал о дальнейших планах касаемо проекта.

Видео

 
Конец сезона10
ABC
Американская семейка Modern Family

комедия, семейный

В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит

Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд

Десятый сезон семейной комедии завершит двадцать вторая серия A Year of Birthdays. В феврале телеканал ABC продлил проект на одиннадцатый — финальный — сезон.

Четверг, 9 мая

 
Конец сезона6
CBS
Мамочка Mom

комедия

В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс

Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер

Двадцать второй эпизод Crazy Hair and a Teeny Tiny Part of Canada станет заключительным для шестого сезона ситкома. В феврале сериал получил продление на седьмой и восьмой сезоны.

Видео

Пятница, 10 мая

 
Премьера+
Netflix
Общество The Society

драма

В ролях Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Кристин Фросет, Гидеон Адлон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан

Создатель Кристофер Кейзер

В современной версии классического романа «Повелитель мух» группа состоятельных молодых людей из Новой Англии возвращается в родной город после внезапно прерванной поездки и обнаруживает, что все жители таинственным образом исчезли, а выбраться из города невозможно. Отчаянные, но не отчаявшиеся подростки вынуждены взять всё в свои руки, дабы выжить в этом новом и неизвестном мире.

Видео

 
Сезон3
Amazon
Хитрый Пит Sneaky Pete

драма, криминал

В ролях Джованни Рибизи, Марго Мартиндейл, Марин Айрлэнд, Питер Герети, Либэ Барер, Шейн МакРэй

Создатель Дэвид Шор, Брайан Крэнстон

Молодой мошенник Пит/Мариус, отсидев положенный срок, решает завязать с тёмным прошлым, примерив на себя личину бывшего сокамерника. Скрываясь от местного мафиози, парень пристраивается в семейный бизнес того самого сокамерника. Со временем он понимает, что такое настоящая семья, и находит любовь всей своей жизни, но прошлые грехи не позволяют ему расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и главного героя, и его новую жизнь.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Легко Easy

комедия

В ролях Малин Акерман, Орландо Блум, Айслинн Дербес, Ая Кэш, Дэйв Франко, Элизабет Рисер

Создатель Джо Сванберг

Юмористическая антология рассказывает о нескольких жителях Чикаго, их блужданиях в лабиринтах современного мира и рассуждениях о сексе, любви, технологиях и культуре.

Видео

 
Сезон6
ABC
Агенты Щ.И.Т. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

боевик, драма, научная фантастика

В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж

Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн

Фил Колсон — спецагент по особо важным делам, после своей «гибели» примкнувший к организации Щ.И.Т, чтобы создать группу крутых профи, которым по зубам любое задание. В ряды рекрутов попадают настоящие специалисты: шпион и знаток боевых искусств агент Грант, настоящие учёные Лео Фитц и Джемма Симмонс, заведующая вопросами связи и сетей хакерша Скай. Команде предстоит пережить множество невероятных приключений, воюя со злом во благо человечества.

Видео

 
Конец сезона1
FOX (US)
Доказанная невиновность Proven Innocent

драма

В ролях Рашель Лефевр, Расселл Хорнсби, Келси Грэммер, Кэйтлин Менер, Лори Холден, Кэтрил Лидстоун

Создатель Дэвид Эллиот

Первый сезон юридической драмы завершится тринадцатым эпизодом In Defense of Madeline Scott, Part 2. Телеканал Fox не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.

 
Конец сезона1
FOX
Крутые парни The Cool Kids

комедия

В ролях Вики Лоуренс, Лесли Джордан, Дэйвид Алан Гриер, Мартин Мулл

Создатель Чарли Дэй, Пол Фручбом

Первый сезон ситкома о престарелых завершится двадцать вторым эпизодом The Friend-aversary. Канал Fox пока не объявлял о том, какое будущее ждёт сериал.

 
Конец сезона3
CBS
Макгайвер MacGyver

боевик, приключения

В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао

Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков

Третий сезон сериала завершится двадцать второй серией Mason + Cable + Choices. Канал CBS ещё не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

 
Конец сезона7
ABC
Последний настоящий мужчина Last Man Standing

комедия

В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс

Создатель Джек Бердитт

Седьмой сезон ситкома завершится двадцать второй серией. В апреле телеканал Fox обеспечил проекту продление на восьмой сезон.

Видео

 
Конец сезона9
CBS
Голубая кровь Blue Bloods

боевик, драма

В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг

Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс

Двадцать вторая серия станет заключительной для девятого сезона полицейской драмы. В апреле телеканал CBS продлил сериал на десятый сезон.

Воскресенье, 12 мая

 
Конец сезона7
HBO
Вице-президент Veep

комедия

В ролях Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти Саймонс, Мэтт Уолш

Создатель Армандо Ианнуччи, Саймон Блэкуелл

Седьмая серия под названием Veep станет заключительной для седьмого сезона и сериала.

Видео

 
Конец сезона9
FOX
Закусочная Боба Bob's Burgers

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи

Создатель Лорен Бочар

Двадцать вторая серия Yes Without My Zeke завершит девятый сезон анимационной комедии. В феврале канал Fox оформил проекту продление на десятый сезон.

Видео

 
Конец сезона17
FOX
Гриффины Family Guy

мультфильм, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри

Создатель Сет Макфарлейн

Семнадцатый сезон мультсериала завершится двадцатым эпизодом Adam West High. В феврале телеканал Fox заказал в производство восемнадцатый сезон.

 
Конец сезона30
FOX
Симпсоны The Simpsons

мультфильм, комедия

В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария

Создатель Мэтт Гроунинг

Двадцать третья серия Crystal Blue-Haired Persuasion завершит тридцатый сезон анимационного ветерана. В феврале проект получил от канала Fox продление на два сезона.

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