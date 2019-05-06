Джон Фавро сохранит за собой пост шоураннера во втором сезоне «Мандалорца»

В начале апреля портал HN Entertainment сообщил о том, что «Мандалорца» почти наверняка ждёт продление на второй сезон ещё до премьеры. С тех пор никто эту информацию официально не подтвердил, однако теперь уже портал Discussing Film настаивает, что новости о продлении соответствуют действительности. Более того, его источники утверждают, что сценарист и создатель Джон Фавро продолжит исполнять обязанности шоураннера проекта. Исполнительный продюсер и режиссёр Дэйв Филони также пока никуда не собирается.

10-серийный приключенческий боевик, события которого разворачиваются после падения Империи, поведают об одиноком стрелке-мандалорце (Педро Паскаль), скитающемся по дальним рубежам галактики, неподвластным Новой Республике.

В сериале снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог. Первый сезон сняли Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами помимо Фавро и Филони числятся глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.

Первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» стартует 12 ноября — в день открытия цифровой платформы Disney+.