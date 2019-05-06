 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры мая 2019: Rage 2 и Pathologic 2 «Тепло наших тел» уходит на малые экраны Ной Сентинео — Хи-Мен нашего времени «Звёздные войны: Тест принцессы» — анонс манги о становлении Леи Органы «У войны не женское лицо» — художник «Волчицы и пряностей» рисует манга-адаптацию книги о женщинах на Великой Отечественной войне
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: discussingfilm.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Фавро сохранит за собой пост шоураннера во втором сезоне «Мандалорца»

В начале апреля портал HN Entertainment сообщил о том, что «Мандалорца» почти наверняка ждёт продление на второй сезон ещё до премьеры. С тех пор никто эту информацию официально не подтвердил, однако теперь уже портал Discussing Film настаивает, что новости о продлении соответствуют действительности. Более того, его источники утверждают, что сценарист и создатель Джон Фавро продолжит исполнять обязанности шоураннера проекта. Исполнительный продюсер и режиссёр Дэйв Филони также пока никуда не собирается.

10-серийный приключенческий боевик, события которого разворачиваются после падения Империи, поведают об одиноком стрелке-мандалорце (Педро Паскаль), скитающемся по дальним рубежам галактики, неподвластным Новой Республике.

В сериале снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог. Первый сезон сняли Тайка Вайтити, Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива и Брайс Даллас Ховард. Исполнительными продюсерами помимо Фавро и Филони числятся глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.

Первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» стартует 12 ноября — в день открытия цифровой платформы Disney+.

+ Обсудить
Темы
 
Мандалорец
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Глава Lucasfilm рассказала о 10-летнем плане по «Звёздным войнам»
 
«Мандалорец» — свежие кадры приключенческого боевика
 
Стала известна дата премьеры сериала «Мандалорец»

Тоже интересно

 
Кино «Хищник» — первый отрывок, в котором мы наконец понимаем речь инопланетян
 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — официальное описание сюжета
 
Кино Сольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Полный расколбас»
 
Кино Причины разногласий Тима Миллера и Райана Рейнольда касаемо «Дэдпула 2»
 
Телеовощи. Выпуск 198: Влияние на массы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sony показала новый трейлер "Человека-паука: Вдали от дома" - он содержит спойлеры к "Мстителям: Финал"Sony анонсировала следующую презентацию State of Play - готовится показ нового эксклюзива для PlayStation 4Сэм на отдыхе - Хидео Кодзима показал новый кадр из Death StrandingДикая природа Припяти, сталкеры и аномалии на новых 4K-скриншотах ChernobyliteСоздатель Cyberpunk 2020 прояснил ситуацию с таймлайном игры от CD Projekt RED
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru