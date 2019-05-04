Телеовощи. Выпуск 282: Длинная долгая тёмная ночь

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:28 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:29 —
|Новости
|01:02:53 —
|Отвечаем на вопросы
|01:05:32 —
|«Красная линия» (Red Line) — 1x01 (премьера)
|01:10:20 —
|«Части сердца» (Chambers) — 1x01 (премьера)
|01:20:36 —
|«Игра престолов» — 8x03
|02:11:42 —
|«Кобра Кай» — 2x02—05
|02:30:36 —
|«Воин» — 1x04
|02:39:03 —
|«Миллиарды» — 4x07
|02:48:47 —
|«Падение ордена» — 2x06
|03:03:43 —
|«Роковой патруль» — 1x11
|03:11:12 —
|«Прослушка» — 1x12
|03:22:20 —
|«Психопаспорт» — 1x02 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:33:57 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x07 (впечатления Юры и Льва)
|03:43:29 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x18 (впечатления Льва)
|03:57:55 —
|«Звёздный путь» — 3x15 (впечатления Юрия)
|04:06:37 —
|«Твин Пикс» — 3x16 (впечатления Ларисы)
|04:16:50 —
|«Вероника Марс» — 3x20 (финал сезона, впечатления Михаила)
|04:28:35 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|Ещё немного о «Кобра Кай»
|03:32 —
|«Булл» — 3x20
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