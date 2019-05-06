Режиссёр «Сорвиголовы» и «Карателя» снимет финал первого сезона «Ведьмака»

Портал Comicbook.com со ссылкой на Redanian Intelligence сообщает, что для съёмок финального эпизода первого сезона «Ведьмака» привлекли режиссёра Марка Йобста, в своё время поработавшего над «Сорвиголовой», «Карателем» и «Люком Кейджем». Помимо проектов Netflix Йобст снял пару эпизодов «Мушкетёров», серию «Чёрных парусов» и «Ганнибала». В общем, очень неплохой послужной список.
Правда, до получения каких-либо официальных комментариев от Netflix или вовлечённых в съёмки информация будет считаться слухом.
Восьмисерийная экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.
В сериале снимаются Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Джои Бэти (Лютик), Милли Брэйди (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр) и другие.
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич отвечает за работу сценарного коллектива и возглавлет команду исполнительных продюсеров. Официально режиссёрами первого сезона числятся Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский выступает консультантом. Производством руководят Netflix и Platige Image. Съёмки близятся к завершению, а премьеру обещают в конце этого года.