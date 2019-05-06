Режиссёр «Сорвиголовы» и «Карателя» снимет финал первого сезона «Ведьмака»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Comicbook.com со ссылкой на Redanian Intelligence сообщает, что для съёмок финального эпизода первого сезона «Ведьмака» привлекли режиссёра Марка Йобста, в своё время поработавшего над «Сорвиголовой», «Карателем» и «Люком Кейджем». Помимо проектов Netflix Йобст снял пару эпизодов «Мушкетёров», серию «Чёрных парусов» и «Ганнибала». В общем, очень неплохой послужной список.

Правда, до получения каких-либо официальных комментариев от Netflix или вовлечённых в съёмки информация будет считаться слухом.

Восьмисерийная экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

В сериале снимаются Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Джои Бэти (Лютик), Милли Брэйди (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр) и другие.

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич отвечает за работу сценарного коллектива и возглавлет команду исполнительных продюсеров. Официально режиссёрами первого сезона числятся Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский выступает консультантом. Производством руководят Netflix и Platige Image. Съёмки близятся к завершению, а премьеру обещают в конце этого года.