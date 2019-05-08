«Бэтвумен» — первый тизер новой супергеройской драмы DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW опубликовал первый тизер свежего супергеройского сериала «Бэтвумен» о красноволосой боевой лесбиянке, наводящей порядок в родном городе. Даты выхода у проекта пока нет, но премьера почти наверняка запланирована на новый телесезон 2019–2020.

Криминальная драма рассказывает о Кейт Кейн (Руби Роуз) из Готэма, в образе Бэтвумен воюющей со злом и несправедливостью на улицах родного города. Но прежде чем смириться со статусом супергероини, окончательно слиться со своим альтер-эго и стать символом надежды для Готэма, Кейт придётся расправиться с целым выводком своих личных демонов.

Пилот срежиссировал Дэвид Наттер («Игра престолов»). Исполнительными продюсерами вступают сценарист и шоураннер Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти. Производство на контроле у Berlanti Productions и Warner Bros. Television.