«Игра престолов»: исполнительница роли Бриенны Тарт мечтала о романе с Дейенерис

Случилось то, чего боялись почти все поклонники «Игры престолов», — Бриенна Тарт разбила большое и доброе сердце Тормунда, предпочтя ему одного смазливого представителя семейства Ланнистеров. К слову, сама Гвендолин Кристи тоже осталась не в восторге от такого сюжетного поворота (и даже отправила Николаю Костер-Вальдау эмодзи «тошнит» сразу после прочтения сценария):
Я никогда не была уверена насчёт отношений Бриенны и Джейме. Это не была любовная история. Это были странные отношения между мужчиной и женщиной, которые никак не могли обрести своей истинной формы. Бриенна чувствовала, что она в долгу перед Джейме, ведь он потерял руку, спасая её честь… У неё никогда не было отношений, а у него были отношения только с собственной сестрой. Так что мы имеем дело с двумя не особо функциональными в эмоциональном плане людьми.
Однако актриса понимает, что пережитые вместе эпичные события неизбежно сближают людей — именно битва за Винтерфелл стала катализатором их отношений. Хотя она бы предпочла для своего персонажа другого партнёра, точнее, партнёршу:
Столкнувшись со смертью и выжив, каждый захочет испытать всё, что может предложить ему жизнь… Но лично я всегда хотела увидеть её вместе с Дени! Это именно то, чего я хотела! Всегда! Не правда ли, это было бы великолепно?
Ну, вы поняли, зачем нужны мужики, когда вокруг столько сильных и независимых (включая саму Матерь Драконов) — под стать Бриенне.
Но в итоге Кристи, как водится, гордится своей героиней, решившей исследовать жизнь в этом направлении, и уважает её выбор. К тому же это сделало персонажа более живым, продемонстрировав, что даже у такого блестящего воина есть определённые потребности. А потому конец этих отношений разбил актрисе сердце:
Я была так расстроена за неё. Я знаю, что это лишь персонаж, а я актёр, которому посчастливилось её сыграть. Но это душераздирающе. Однако это жизнь, не так ли? Жизнь разбивает сердца… Но женщина может быть счастлива и без спутника жизни. Женщину не определяет её партнёр, и это прекрасно.
А ведь ничего этого не случилось бы, выбери она человека, который её действительно любил. Речь идёт, разумеется, о «великаньей смерти» — по словам актёра Кристофера Хивью, чувства Тормунда всегда были серьёзными и искренними:
Слёз можно было бы избежать, уйди ты с человеком, который тебя действительно любит… Я всегда серьёзно относился к чувствам Тормунда к Бриенне. Да, он влюблён. Безо всяких сомнений.
Над ней всю жизнь издевались из-за того, что она высокая, что она воин и просто другая. И я не хотел, чтобы здесь была хоть толика иронии... Для него она совершенна, потому что на Севере женщины должны быть воинами… Любовь Тормунда всегда была настоящей.
Однако актёр не сожалеет, что его герой остался отвергнутым, — он был к этому готов, ведь, по его словам, Бриенна не давала ему ни единого намёка на взаимность. Но вот зрительские сердца, вероятно, навсегда останутся разбиты.