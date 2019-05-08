«Игра престолов»: исполнительница роли Бриенны Тарт мечтала о романе с Дейенерис

Случилось то, чего боялись почти все поклонники «Игры престолов», — Бриенна Тарт разбила большое и доброе сердце Тормунда, предпочтя ему одного смазливого представителя семейства Ланнистеров. К слову, сама Гвендолин Кристи тоже осталась не в восторге от такого сюжетного поворота (и даже отправила Николаю Костер-Вальдау эмодзи «тошнит» сразу после прочтения сценария):

Я никогда не была уверена насчёт отношений Бриенны и Джейме. Это не была любовная история. Это были странные отношения между мужчиной и женщиной, которые никак не могли обрести своей истинной формы. Бриенна чувствовала, что она в долгу перед Джейме, ведь он потерял руку, спасая её честь… У неё никогда не было отношений, а у него были отношения только с собственной сестрой. Так что мы имеем дело с двумя не особо функциональными в эмоциональном плане людьми.

Однако актриса понимает, что пережитые вместе эпичные события неизбежно сближают людей — именно битва за Винтерфелл стала катализатором их отношений. Хотя она бы предпочла для своего персонажа другого партнёра, точнее, партнёршу:

Столкнувшись со смертью и выжив, каждый захочет испытать всё, что может предложить ему жизнь… Но лично я всегда хотела увидеть её вместе с Дени! Это именно то, чего я хотела! Всегда! Не правда ли, это было бы великолепно? Гвендолин «губа не дура» Кристи, фанатка Бурерожденной

Ну, вы поняли, зачем нужны мужики, когда вокруг столько сильных и независимых (включая саму Матерь Драконов) — под стать Бриенне.

Но в итоге Кристи, как водится, гордится своей героиней, решившей исследовать жизнь в этом направлении, и уважает её выбор. К тому же это сделало персонажа более живым, продемонстрировав, что даже у такого блестящего воина есть определённые потребности. А потому конец этих отношений разбил актрисе сердце:

Я была так расстроена за неё. Я знаю, что это лишь персонаж, а я актёр, которому посчастливилось её сыграть. Но это душераздирающе. Однако это жизнь, не так ли? Жизнь разбивает сердца… Но женщина может быть счастлива и без спутника жизни. Женщину не определяет её партнёр, и это прекрасно.

А ведь ничего этого не случилось бы, выбери она человека, который её действительно любил. Речь идёт, разумеется, о «великаньей смерти» — по словам актёра Кристофера Хивью, чувства Тормунда всегда были серьёзными и искренними:

Слёз можно было бы избежать, уйди ты с человеком, который тебя действительно любит… Я всегда серьёзно относился к чувствам Тормунда к Бриенне. Да, он влюблён. Безо всяких сомнений. Над ней всю жизнь издевались из-за того, что она высокая, что она воин и просто другая. И я не хотел, чтобы здесь была хоть толика иронии... Для него она совершенна, потому что на Севере женщины должны быть воинами… Любовь Тормунда всегда была настоящей. Кристофер Хивью, гроза женщин и великанов

Однако актёр не сожалеет, что его герой остался отвергнутым, — он был к этому готов, ведь, по его словам, Бриенна не давала ему ни единого намёка на взаимность. Но вот зрительские сердца, вероятно, навсегда останутся разбиты.