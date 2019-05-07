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«Легион» — трейлер и постер третьего сезона

Немножко визуальной наркомании? Пожалуйста. В сети появились трейлер и постер третьего сезона супергеройской драмы Ноя Хоули «Легион». Финальная телеглава стартует на кабельном канале FX 24 июня.

Авторская интерпретация марвеловского комикса рассказывает нетривиальную историю жизни Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс), мутанта с арсеналом сверхспособностей. Невероятные приключения признанного шизофреником Дэвида начинаются, когда в психиатрической лечебнице он встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер), а после одного странного происшествия убеждается, что видения и голоса в его голове реальны.

В сериале снимаются Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Гарри Ллойд и Стефани Корнелиуссен.

Хоули вступает сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером проекта. Исполнительными продюсерами значатся Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производством заведуют Marvel TV и FX Prods.

Свежий постер под стать трейлеру:

Постеры сериала «Легион»
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Видео Легион
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