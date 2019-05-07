«Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX оформил сериалу «Реальные упыри» продление на второй сезон, который стартует в следующем году. Руководство FX рассыпалось в благодарностях актёрскому коллективу и творческой команде, заявив, что невероятно радуется продолжению плодотворного сотрудничества.

Проект демонстрирует неплохие рейтинговые показатели, удерживаясь в первой пятёрке из тридцати четырёх кабельных комедий, стартовавших в этом году.

Телеребут одноимённой полнометражной мокьюментари повествует о том, как живётся крохотной коммуне вампиров в современном Нью-Йорке. Упыри прибыли в Америку около века назад по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

В сериале снимаются Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и Марк Прокш.

Авторы полнометражного оригинала пприняли участие с создании пилота: серию срежиссировал Тайка Вайтити по сценарию Джемейна Клемента; оба значатся в команде исполнительных продюсеров проекта.