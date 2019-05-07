 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Дисней» объявил даты выхода «Аватаров» и новой трилогии «Звёздных войн» Новости аниме — лучшее за неделю Сериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон Топ-20 аниме о попаданцах Приключенческое фэнтези «Виллоу» от Lucasfilm может превратиться в сериал для Disney+
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX

Кабельный канал FX оформил сериалу «Реальные упыри» продление на второй сезон, который стартует в следующем году. Руководство FX рассыпалось в благодарностях актёрскому коллективу и творческой команде, заявив, что невероятно радуется продолжению плодотворного сотрудничества.

Проект демонстрирует неплохие рейтинговые показатели, удерживаясь в первой пятёрке из тридцати четырёх кабельных комедий, стартовавших в этом году.

Телеребут одноимённой полнометражной мокьюментари повествует о том, как живётся крохотной коммуне вампиров в современном Нью-Йорке. Упыри прибыли в Америку около века назад по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

В сериале снимаются Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и Марк Прокш.

Авторы полнометражного оригинала пприняли участие с создании пилота: серию срежиссировал Тайка Вайтити по сценарию Джемейна Клемента; оба значатся в команде исполнительных продюсеров проекта.

1 Обсудить
Темы
 
Реальные упыри
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Режиссёр «Тора: Рагнарёка» Тайка Вайтити присматривается к «Акире»
 
«Реальные упыри» — первые тизеры
 
Многосерийный спин-офф «Реальных упырей» выйдет на телеэкраны в следующем году

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 256: Проверка на спелость
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 298: За жизнь
 
Кино Премьерный показ комедии «Гуляй, Вася!» для ненавистников русского кино
 
КиноИгры «Покемон. Детектив Пикачу» — второй трейлер
 
Кино «Логан» — полное описание сюжета
 
Кино Подкаст на колёсах. «Бахубали: Рождение легенды»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
From Dust и Costume Quest теперь доступны на Xbox OneВ этом году QuakeCon впервые пройдет в Европе, на фестиваль привезут DOOM EternalОфициально: EA Access скоро появится на PlayStation 4Представлен официальный логотип и концепт-арты Gungrave G.O.R.EMarvel Ultimate Alliance 3: The Black Order украсила обложку нового номера GameInformer (Обновлено)
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru