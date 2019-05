«Игра престолов»: огромный ляп и звёздные камео, которые вы могли не заметить

Четвёртая серия восьмого сезона «Игры престолов» выдалась крайне насыщенной и эмоциональной, однако всё внимание зрителей привлекла одна маленькая деталь, которую удалось заметить благодаря непривычно хорошему освещению. Пока все праздновали победу, восхваляли Джона Сноу и глушили вино из рога, Дейенерис в гордом одиночестве попивала кофеёк из Starbucks.

Разумеется, интернет-пользователи тут же начали упражняться в остроумии, особенно отмечая великолепную работу реквизиторов и предполагая, что на самом деле Матерь Драконов расстроена из-за неправильно написанного имени на стаканчике. И тут ко двору пришлись порядком подзабытые мемы:

К искромётному обсуждению присоединилась и сама сеть кофеен, удивившись, что Дени не заказала драконий напиток (который действительно есть в меню). А на вопрос одного из фанатов, что же пьют драконы, ответила фразой из сериала: «Всё, что захотят».

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink.

Whatever they want.