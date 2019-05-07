«Игра престолов»: огромный ляп и звёздные камео, которые вы могли не заметить

Четвёртая серия восьмого сезона «Игры престолов» выдалась крайне насыщенной и эмоциональной, однако всё внимание зрителей привлекла одна маленькая деталь, которую удалось заметить благодаря непривычно хорошему освещению. Пока все праздновали победу, восхваляли Джона Сноу и глушили вино из рога, Дейенерис в гордом одиночестве попивала кофеёк из Starbucks.

Разумеется, интернет-пользователи тут же начали упражняться в остроумии, особенно отмечая великолепную работу реквизиторов и предполагая, что на самом деле Матерь Драконов расстроена из-за неправильно написанного имени на стаканчике. И тут ко двору пришлись порядком подзабытые мемы:

К искромётному обсуждению присоединилась и сама сеть кофеен, удивившись, что Дени не заказала драконий напиток (который действительно есть в меню). А на вопрос одного из фанатов, что же пьют драконы, ответила фразой из сериала: «Всё, что захотят».

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 мая 2019 г.

Whatever they want. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 мая 2019 г.

Телеканал HBO не остался в стороне и с присущим ему юмором признался, что это и впрямь была ошибка — ведь Драконья королева заказывала травяной чай, а не латте.

Из-за всей этой суматохи многими осталось незамеченным появление в этой же сцене шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, буквально слившихся с толпой в образе одичалых:

Будем с нетерпением ждать, чем же ещё нас порадуют создатели в оставшихся двух эпизодах сериала — сага завершится 19 мая.