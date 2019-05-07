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«Игра престолов» — трейлер пятого эпизода восьмого сезона

Кабельный канал HBO выпустил трейлер следующего эпизода финального сезона «Игры престолов». Обошлись без слов — только видеоряд и музыка.

Многое случившееся в четвёртом эпизоде оставляет громадное количество вопросов. Ответы на некоторые из них зрители, возможно, смогут получить уже в ближайшей серии. Промо намекает на масштабное побоище, и для полноты ощущений исполнительница роли Дейенерис Эмилия Кларк на днях посоветовала зрителям отыскать телеэкран побольше.

Пятая — предпоследняя — серия «Игры престолов» выйдет на кабельном канале HBO и цифровых платформах 12 апреля. Режиссёр эпизода — Мигель Сапочник, хронометраж — 1 час 20 минут.

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