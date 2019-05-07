«Игра престолов» — трейлер пятого эпизода восьмого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выпустил трейлер следующего эпизода финального сезона «Игры престолов». Обошлись без слов — только видеоряд и музыка.

Многое случившееся в четвёртом эпизоде оставляет громадное количество вопросов. Ответы на некоторые из них зрители, возможно, смогут получить уже в ближайшей серии. Промо намекает на масштабное побоище, и для полноты ощущений исполнительница роли Дейенерис Эмилия Кларк на днях посоветовала зрителям отыскать телеэкран побольше.

Пятая — предпоследняя — серия «Игры престолов» выйдет на кабельном канале HBO и цифровых платформах 12 апреля. Режиссёр эпизода — Мигель Сапочник, хронометраж — 1 час 20 минут.