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Промо-арт третьего сезона сериала «Джессика Джонс»

Потоковый сервис Netflix готовится к последнему многосерийному марвеловскому релизу, опубликовав промо-арт третьего сезона «Джессики Джонс». Сериал намекает на своё скорое возвращение на телеэкраны, но точной даты выхода у заключительного сезона пока нет.

Детективная драма о пьющей частной сыщице и проблемной супегероине Джессике Джонс (Кристен Риттер) была наравне с «Карателем» последним закрытым проектом совместной телевселенной Netflix и Marvel. Стриминговый сервис официально попрощался с сериалом в феврале.

Постеры сериала «Джессика Джонс»
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