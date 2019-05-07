Промо-арт третьего сезона сериала «Джессика Джонс»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix готовится к последнему многосерийному марвеловскому релизу, опубликовав промо-арт третьего сезона «Джессики Джонс». Сериал намекает на своё скорое возвращение на телеэкраны, но точной даты выхода у заключительного сезона пока нет.

Детективная драма о пьющей частной сыщице и проблемной супегероине Джессике Джонс (Кристен Риттер) была наравне с «Карателем» последним закрытым проектом совместной телевселенной Netflix и Marvel. Стриминговый сервис официально попрощался с сериалом в феврале.