Персонажные постеры сериала «Болотная тварь»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Фантастический триллер «Болотная тварь», на днях завершивший съёмки первого сезона, обзавёлся двумя свежими постерами с главными героями истории — Эбби Аркан и Алеком Холландом. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе DC Universe 31 мая.

По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Вана, экранизация известного комикса в первую очередь рассказывает историю о человеке. Это своеобразная интерпретация «Красавицы и чудовища», где переживающий превращение в монстра учёный стремится удержать в себе всё человеческое.

Сценаристами и шоураннерами значатся Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов»). Первую серию снял Лен Уайзман («Другой мир»).