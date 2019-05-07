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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Персонажные постеры сериала «Болотная тварь»

Фантастический триллер «Болотная тварь», на днях завершивший съёмки первого сезона, обзавёлся двумя свежими постерами с главными героями истории — Эбби Аркан и Алеком Холландом. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе DC Universe 31 мая.

По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Вана, экранизация известного комикса в первую очередь рассказывает историю о человеке. Это своеобразная интерпретация «Красавицы и чудовища», где переживающий превращение в монстра учёный стремится удержать в себе всё человеческое.

Сценаристами и шоураннерами значатся Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов»). Первую серию снял Лен Уайзман («Другой мир»).

2
Постеры сериала «Болотная тварь»
2
Постеры сериала «Болотная тварь»
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Галерея Болотная тварь
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