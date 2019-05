Видеоматериалы к четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Стараниями кабельного канала HBO подоспели свежие видеоролики, посвящённые съёмкам четвёртого эпизода восьмого сезона «Игры престолов». Серия получила название «Последние Старки» (The Last of the Starks).

Свежий эпизод фэнтезийного эпика изобилует откровенно спорными повествовательными решениями. Серия, сюжет которой Кит Харрингтон (Джон Сноу) назвал по-шекспировски закрученным, порой озадачивает своими событийными поворотами и не очень здоровыми вывихами в сюжетных арках отдельных персонажей. Если только, конечно, это не хитрый план шоураннеров, в который всё сложнее поверить после бестолкового объяснения о том, как Дейенерис с воздуха проворонила вражеский флот.

Первый ролик «Внутри эпизода» традиционно раскрывает сюжетную суть серии:

Расширенный видеоролик с ремарками актёров и создателей повествует о том, как снимался эпизод: