«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тик-так. Настало время первого трейлера многосерийных «Хранителей» от кабельного канала HBO. За постановку отвечает Дэймон Линедлоф («Оставленные»). Точной даты выхода пока нет, но ролик сообщает, что премьера состоится этой осенью.

Сериал, по словам создателя, является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В проекте задействованы Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Пилот срежиссировала Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию шоураннера, создателя и автора проекта Линделофа. Производство курируют Warner Bros. Television и White Rabbit.