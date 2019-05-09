Тряхнуть стариной: первые кадры и промо-ролик возвращения «Беверли-Хиллз, 90210»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Изрядно постаревшие герои культовой молодёжной драмы 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» возвращаются в сатирическом сериале-мокьюментари про самих себя. Соответственно, в центре сюжета окажутся семеро некогда известных актёров, решивших спустя 20 лет объединиться и снять продолжение сериала, сделавшего их знаменитыми.

Тряхнёт стариной весь оригинальный состав сериала, включающий Шеннон Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриель Картерис. А вот Люк Перри (земля ему пухом) к коллегам присоединиться не сможет.

Съёмки должны вот-вот стартовать, а премьера шестисерийной драмеди состоится на телеканале Fox 7 августа. А пока — промо-ролик для пробуждения ностальгических чувств:

И первые кадры: