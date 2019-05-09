 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Мстители: Финал» обошли «Титаник», заработав $ 2,2 млрд Топ-20 аниме о попаданцах Из-за активности фанатов Sonic поменяет внешний вид в кино Приключенческое фэнтези «Виллоу» от Lucasfilm может превратиться в сериал для Disney+ Marvel TV и Hulu готовят сольный сериал про Призрачного гонщика
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тряхнуть стариной: первые кадры и промо-ролик возвращения «Беверли-Хиллз, 90210»

Изрядно постаревшие герои культовой молодёжной драмы 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» возвращаются в сатирическом сериале-мокьюментари про самих себя. Соответственно, в центре сюжета окажутся семеро некогда известных актёров, решивших спустя 20 лет объединиться и снять продолжение сериала, сделавшего их знаменитыми.

Тряхнёт стариной весь оригинальный состав сериала, включающий Шеннон Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсона Пристли, Йена Зиринга, Брайана Остина Грина и Габриель Картерис. А вот Люк Перри (земля ему пухом) к коллегам присоединиться не сможет.

Съёмки должны вот-вот стартовать, а премьера шестисерийной драмеди состоится на телеканале Fox 7 августа. А пока — промо-ролик для пробуждения ностальгических чувств:

И первые кадры:

4
Кадры из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Беверли-Хиллз, 90210
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Постеры: «Срочное уведомление», «Рычаг», «Спаси меня», «Настоящая кровь», «Дневники Вампира», «Сверхъестественное», «Холм одного дерева», «Сплетница», «Тайны Смолвиля» и «90210 (2008)»
 
«Беверли-Хиллз, 90210» возвращается с оригинальным актёрским составом
 
Бабье лето

Тоже интересно

 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино Сама Чудо-женщина получает не чудо-деньги
 
Кино «Оскар» изнутри: член Академии рассказал, кто и почему выиграет в этом году
 
Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера
 
Кино Фонд кино определился с поддержкой проектов лидеров индустрии
 
Кино «Люди Икс: Новые мутанты» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор Ghost GiantSEGA купила разработчиков духовного наследника симулятора больницы Theme HospitalСтало известно, когда появятся первые обзоры и оценки RAGE 2Обворожительная и опасная Шарлотта в новом трейлере файтинга Samurai ShodownПростите, ему 37 лет - сотрудница GameSpot пожаловалась маме читателя на оскорбления в свой адрес
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru