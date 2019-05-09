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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Хилари Суонк возглавила актёрский состав космической драмы от Netflix

Прошлым летом стриминговый сервис Netflix заказал съёмки 10-серийного первого сезона космической драмы «Прочь» о первом полёте человека на Марс. Наконец-то дело дошло и до кастинга — главную роль в научно-фантастической постановке получила дважды оскароносная Хилари Суонк («Малышка на миллион»).

В центре истории — американский астронавт Эмма Грин (Суонк), вынужденная оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную космическую команду, отправляющуюся в рискованную миссию на Красную планету длиной в год. Сериал поведает о надежде, человечности и том, как неизбежно люди нуждаются друг в друге, чтобы достичь невозможного.

Шоураннером назначена Джессика Голдебрг («Путь»), которая работает над сценарием в соавторстве с Эндрю Хиндерэйкером («Ужасы по дешёвке») и Джейсоном Катимсом («Огни ночной пятницы»). Все трое входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Суонк, Мэттом Ривзом («Планета обезьян: Война»), Адамом Кассаном («Чёрная Месса») и режиссёром первого эпизода Эдвардом Цвиком («Последний самурай»). Производство курируют True Jack Prods., 6th & Idaho и Universal Television.

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Подкасты
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