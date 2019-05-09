Кадры из 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал пачку фотографий к предпоследнему эпизоду восьмого сезона «Игры престолов». Снимки, само собой, никаких секретов не раскрывают, иллюстрируя последние приготовления к решающему сражению.

Пятый эпизод почти наверняка будет целиком посвящён заключительной битве сериала, которая вроде бы должна поставить точку в междоусобной борьбе за Железный трон, но учитывая сюжетные кульбиты финального сезона, что-то утверждать наверняка — откровенно рискованное дело.

Эпизод срежиссировал ответственный за баталии Мигель Сапочник. Хронометраж серии, которая выходит в эфир 12 мая, составляет 1 час 20 минут.