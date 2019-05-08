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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Миллиарды» от Showtime обзавелись пятым сезоном

Кабельный канал Showtime обеспечил сериалу «Миллиарды» продление на пятый сезон. Всё благодаря стабильно высоким рейтинговым показателям — каждый эпизод текущего сезона набирает 4,2 млн просмотров за неделю на всех платформах.

В четвёртом сезоне финансовой драмы заклятые враги — глава хедж-фонда Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и федеральный прокурор США Чак Роадс (Пол Джаматти) — откладывают планы по взаимному уничтожению, чтобы объединиться против общих врагов. Шаткий, но эффективный альянс помогает скрепить консультант первого и супруга второго Венди Роадс (Мэгги Сифф).

В сериале также снимаются Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Кевин Поллак, Саманта Мэтис и другие.

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами по-прежнему числятся соавторы «Тринадцати друзей Оушена» Брайан Коппельман и Дэвид Левин. Консультирует финансовый журналист Эндрю Росс Соркин.

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Миллиарды
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