«Миллиарды» от Showtime обзавелись пятым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime обеспечил сериалу «Миллиарды» продление на пятый сезон. Всё благодаря стабильно высоким рейтинговым показателям — каждый эпизод текущего сезона набирает 4,2 млн просмотров за неделю на всех платформах.

В четвёртом сезоне финансовой драмы заклятые враги — глава хедж-фонда Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) и федеральный прокурор США Чак Роадс (Пол Джаматти) — откладывают планы по взаимному уничтожению, чтобы объединиться против общих врагов. Шаткий, но эффективный альянс помогает скрепить консультант первого и супруга второго Венди Роадс (Мэгги Сифф).

В сериале также снимаются Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Кевин Поллак, Саманта Мэтис и другие.

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами по-прежнему числятся соавторы «Тринадцати друзей Оушена» Брайан Коппельман и Дэвид Левин. Консультирует финансовый журналист Эндрю Росс Соркин.