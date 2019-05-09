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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее

Никогда такого не было, и вот опять: популярность «Игры престолов» так высока, что всё происходящее на экране каждый раз буквально разбирается по кусочкам. Четвёртая серия восьмого сезона и без того была богата на весьма противоречивые события и одну кофейную чашку, а теперь ещё решили высказаться оскорблённые представительницы сильного и независимого пола во главе с Джессикой Честейн.

Виной всему с виду невинный разговор Сансы с Псом, в ходе которого девушка отмечает, что если бы не всё произошедшее с ней (включая многочисленные изнасилования), она так навсегда и осталась бы «маленькой пташкой». Сказать, что поднялся шум — ничего не сказать. Рупором общественного мнения как раз и стала коллега Софи Тёрнер по «Тёмному Фениксу»:

Изнасилование — не инструмент, чтобы сделать персонаж сильнее. Женщина не должна становитьcя жертвой, чтобы превратиться в бабочку. Маленькая пташка всегда была Фениксом. И её сила — исключительно её заслуга.

 
Джессика Честейн, опытная феминистка

Зрители, обеспокоенные тем, что героиня словно оправдывает своих угнетателей, сразу нашли виноватых. Крайними оказались мужики-создатели, неспособные изобразить Сансу иначе как жертвой насилия. Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу тут же припомнили, что за все восемь сезонов над сериалом работала лишь одна женщина-режиссёр (снявшая четыре эпизода Мишель Макларен) и всего три сценаристки, суммарно написавшие девять эпизодов.

И, разумеется, не ушла от внимания общественности гибель единственной в «Игре престолов» темнокожей женщины — режиссёр Ава Дюверней была крайне возмущена таким поворотом событий, а вместе с ней и всё афроамериканское сообщество.

То ли ещё будет.

35 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+28

Изнасилование — не инструмент, чтобы сделать персонаж сильнее. Женщина не должна становитьcя жертвой, чтобы превратиться в бабочку.

Героиня вообще не должна ничего преодолевать. Она с самого начала должна все уметь, все знать, а окружающие обязаны приходить в бешеный восторг при первом же ее появлении. Вот тогда персонаж получится - загляденье.

режиссёр Ава Дюверней

О, сама Ава Дюверней недовольна!
Знать бы еще кто это.
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