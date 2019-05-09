Постер и дата выхода сериала «Ладья»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Starz объявил дату выхода мистического шпионского триллера «Ладья» (The Rook) и вдобавок опубликовал первый официальный постер сериала. Премьера намечена на 30 июня.

Экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли повествует об обладательнице сверхспособностей, преследуемой армией призрачных врагов. Очнувшись в городском парке Лондона в окружении множества трупов, Миффани Томас (Эмма Гринвелл) осознаёт, что полностью потеряла память. Ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе секретной службы Британии по сверхъестественному. Однако укравшие её память предатели намерены закончить начатое.

В сериале снимаются Оливия Манн, Джоэли Ричардсон, Адриан Лестер, Ронан Рафтери, Кэтрин Стэдмен, Джон Флетчер и другие. Сценарной адаптацией занимаются Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл. Шоураннерами значатся Лиза Зверлинг и Кэрин Ашер. Первую серию сняла Кари Скогланд («Рассказ служанки»). Производством заведуют Lionsgate TV и Liberty Global.