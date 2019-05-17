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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Первые кадры из 4-го сезона «Проповедника»

Кабельный канал AMC опубликовал первые снимки из 4-го и, как недавно выяснилось, заключительного сезона «Проповедника». 10-серийное продолжение экранизации культового комикса Гарта Энниса стартует 4 августа.

В финальной телеглаве проповедник Джесси Кастер (Доминик Купер), его девушка Тюлип (Рут Негга) и их приятель-вампир Кэссиди (Джозеф Гилган) оказались зажаты в крайне неуютном треугольнике между райскими пророчествами, застенками ада и вероятностью ядерной войны на Земле. И всё же главные герои не теряют надежды добраться до Бога и вернуть его туда, откуда он сбежал.

Шоураннером сериала выступает Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»), исполнительными продюсерами — Сет Роген и Эван Голдберг. Производством заведуют Sony Pictures Television и AMC Studios.

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Кадры из сериала «Проповедник»
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