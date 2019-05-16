Поклонники «Игры престолов» запустили петицию c требованием переснять финал сериала

Рано или поздно это должно было случиться. Поклонники, основательно разозлённые и обескураженные сценарным хаосом в финальном сезоне «Игры престолов», дают понять авторам и каналу HBO, что не готовы мириться с происходящим. На Change.org запущена онлайн-петиция, призывающая HBO рассмотреть возможность ремейка заключительной телеглавы.

Петиция создана почти неделю назад и до вчерашнего дня, думалось, вообще могла остаться незамеченной, но буквально за последние сутки число её подписчиков подскочило с 15 тыс. до 415 тыс. и продолжает активно расти. Петиция начинает привлекать внимание крупных информационных порталов, и её популярность разрастается со скоростью лесного пожара.

Если принять во внимание слитое в сеть описание 6-го эпизода, довольно легко вообразить, что после выхода финальной серии количество подписей дорастёт до 1 млн.

Стоит отметить, что мишенью негодования стали исключительно шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, в 8-м сезоне писавшие сценарий всех эпизодов за исключением первых двух. Ни к кому из актёрского состава или остального творческого коллектива претензий у зрителей нет. Главный камень преткновения — разрушение персонажей и регрессировавший до примитивного состояния сюжет, финал которого грозит обесценить практически всё, что произошло во вселенной «Игры престолов» за долгие годы повествования.

Настойчивость и энтузиазм подписчиков петиции подогревают блуждающие по сети компиляции различных интервью с актёрским составом и текстовые беседы, где лицедеи иногда намёками, а иногда и прямо выражают свои удивление, непонимание и неприятие многих сценарных решений, включая реализацию общих сюжетных линий и отдельных персонажных арок.