«Чудотворцы» получили продление на второй сезон

TBS великодушно даровал продление сатирической антологии «Чудотворцы», что совсем не удивительно, учитывая отличные рейтинги и в целом положительные отзывы. Первый сезон, проливший свет на то, как на самом деле решаются дела на небесах, посмотрело порядка 26,4 млн человек. А Стив Бушеми, идеально вписавшийся в образ депрессирующего и изрядно подуставшего от собственного творения Бога, окончательно и бесповоротно покорил зрителей.

Во втором сезоне героям буквально придётся спуститься с небес на землю — Бушеми, Дэниел Рэдклифф, Каран Сони и Джеральдин Висванатха отправятся в Средневековье, где постараются не умереть. В центре сюжета окажется группа сельских жителей, пытающихся оставаться на позитиве в тёмные времена неравенства и фальшивых новостей.

Шоураннер проекта — Саймон Рич («Мужчина ищет женщину»), чей юмористический роман и лёг в основу сериала. Команда исполнительных продюсеров также включает Бушеми, Рэдклиффа, Лорна Майклза, Эндрю Сингера и Кэти Дженсен.