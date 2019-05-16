Триша Хелфер сыграет Дракулу в четвёртом сезоне «Ван Хельсинга»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сыграв мать самого Дьявола в сериале «Люцифер», Триша Хелфер («Звёздный крейсер „Галактика“») не собирается покидать мир сверхъестественного. Актриса записалась в четвёртый сезон мистического сериала «Ван Хельсинг» от кабельного канала Syfy.

Экшен-триллер рассказывает о подвигах Ванессы Хельсинг (Келли Овертон) — потомка легендарного охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга. Воскреснув через три года после своей внезапной гибели, Ванесса оказывается в мире, захваченном кровососами. С этого момента надежда на спасение человечества зависит от неё, ведь героиня обладает смертельно опасной для упырей силой.

Каким-то чудом сериал до сих пор обходился без главного вампира всех времён. Хелфер исправит это упущение и сыграет Дракулу. Помимо неё в новый сезон записались Ричард Хармон («Сотня»), Николь Муньос («Вызов») и Кия Кинг («Рассказ служанки»). Их роли пока не называются.

В сериале также снимаются Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треццо Махоро, Винсент Гэйл, Мисси Перегрим, Алекс Паунович, Рукия Бернард и другие.

Шоураннером назначен сценарист проекта Джонатан Уолкер («Континуум»). Исполнительными продюсерами выступают Чед Окс, Майк Фрислев, Эван Тайлор, Дэйв Браун и Дэниел Марч. Производство на контроле у Nomadic Pictures. Сериал вернётся на экраны с 13 новыми эпизодами этой осенью.