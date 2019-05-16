«Бэтвумен» — трейлер супергеройской драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Бэтмен нас покинул, поэтому будем довольствоваться дамой в алом парике. В сети появились официальные трейлер и постер супергеройского сериала «Бэтвумен». Гламурный плакат сообщает, что премьера состоится на канале The CW этой осенью.

В центре криминальной драмы — готэмская лесбиянка Кейт Кейн (Руби Роуз), под маской Бэтвумен воюющая со злом и несправедливостью. Главной героине только предстоит смириться со своим супергеройским статусом и стать символом надежды для Готэма, прежде Кейт придётся разобраться с личными демонами и психологическим травмами.

Дэвид Наттер («Игра престолов») снял пилотный эпизод. Исполнительными продюсерами числятся сценарист и шоураннер проекта Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и отец телевселенной DC Грег Берланти. Производство курируют Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

И постер: