 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Экранизация Mortal Kombat получила дату премьеры Microsoft и Sony объединяют усилия в ряде областей «Чёрное зеркало» — трейлер пятого сезона с датой выхода Джордж Р. Р. Мартин опроверг слухи о том, что дописал «Песнь Льда и Пламени» Новости аниме — лучшее за неделю
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Промо-кадры 2-го сезона «Молодого Папы»

Помимо фото со съёмочной площадки, где Джон Малкович рассекает на УАЗ Патриот, а Джуд Лоу дефилирует по пляжу, у 2-го сезона «Молодого Папы» появились первые официальные промо-кадры от HBO, демонстрирующие новых действующих лиц истории. В сериале отметятся Шарлиз Терон и Мэрилин Мэнсон, а вот сыграют ли они себя самих или отдельных персонажей, пока неизвестно.

В 1-м сезоне сериала Паоло Соррентино речь идёт о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Лоу), первого итало-американского понтифика. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. 2-й сезон продолжит исследовать мир современного папства, однако более подробным синопсисом пока не обзавёлся.

Соррентино режиссирует продолжение по сценарию, написанному в соавторстве с Умберто Контарелло. Съёмками заведуют Wildside и Mediapro.

2
Промо-арт сериала «Молодой Папа»
2
Промо-арт сериала «Молодой Папа»
4 Обсудить
Темы
 
Галерея Молодой Папа
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Папа»
 
Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав
 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Финал» сняли рекордную кассу в Китае
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 250: Ассоциация Кинодрисни России
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — самый ожидаемый фильм следующего года
 
Кино Бессмысленные реплики Кэтлин Кеннеди, Кевина Файги и Грэма Кинга
 
Кино Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч
 
Кино Трейлер фильма «Фаренгейт 11/9» — про то, как Дональд Трамп разрушает США
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Первая распродажа в Epic Store удивила ПК-геймеров странностями, Borderlands 3 предзаказать по сниженной цене больше нельзяWB Pictures сообщила точную дату выхода новой экранизации Mortal KombatПредставлены новые трейлеры и подробности разработки WRC 8THQ Nordic представит на E3 неанонсированные игры по "любимым франшизам"В War Thunder началась Мировая война
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru