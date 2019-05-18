Промо-кадры 2-го сезона «Молодого Папы»

Помимо фото со съёмочной площадки, где Джон Малкович рассекает на УАЗ Патриот, а Джуд Лоу дефилирует по пляжу, у 2-го сезона «Молодого Папы» появились первые официальные промо-кадры от HBO, демонстрирующие новых действующих лиц истории. В сериале отметятся Шарлиз Терон и Мэрилин Мэнсон, а вот сыграют ли они себя самих или отдельных персонажей, пока неизвестно.

В 1-м сезоне сериала Паоло Соррентино речь идёт о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Лоу), первого итало-американского понтифика. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. 2-й сезон продолжит исследовать мир современного папства, однако более подробным синопсисом пока не обзавёлся.

Соррентино режиссирует продолжение по сценарию, написанному в соавторстве с Умберто Контарелло. Съёмками заведуют Wildside и Mediapro.