Творческая команда сериала «Бродячая королева» обойдётся без мужчин

Кабельный канал Syfy одобрил съёмки 10-серийной экранизации комикса «Бродячая королева» (Vagrant Queen) от издательства Vault Comics. Отличительной особенностью проекта является тотально женская творческая команда. Правда, в актёрском составе мужчинам состоять всё же разрешили.

Космоопера рассказывает о приключениях Элиды (Эдриен Рэй), коронованной ещё ребёнком, но в отрочестве превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым, полным опасностей уголкам галактики. Там девушка скрывается от ищеек Республики, намеренной добраться до беглянки и уничтожить королевский род. Когда внезапно объявившийся старый приятель Айзек (Тим Розон) сообщает, что её мать ещё жива, оба отправляются её спасать, и Элиде приходится вернуться в самое сердце бывшего королевства, чтобы встретиться лицом к лицу со своим смертельным врагом — командующим Лазаро (Поль дю Туа).

Создателем, шоураннером и режиссёром назначена Джем Гаррард. Сценарий пишут Мика Коллинз и Марико Тамаки. Производством займётся Blue Ice Pictures. Съёмки начнутся в июле в южноафриканском Кейптауне. Премьеру обещают в следующем году.