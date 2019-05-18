«Джетт» — трейлер и дата выхода криминальной драмы

Криминальная драма «Джетт» с Карлой Гуджино обзавелась полноценным трейлером и наконец-то получила официальную дату выхода. Премьера сериала состоится на кабельном канале Cinemax 14 июня.

В центре остросюжетной истории — прагматичная и лишённая сентиментальности профессиональная воровка Дейзи «Джетт» Ковальски (Гуджино). Однако с некоторых пор Джетт изменила свои взгляды на жизнь — освободившись из тюрьмы, главная героиня решила завязать с кражами и посвятить всё время маленькой дочери. Но прошлое её не отпускает, и она вынуждена вернуться в дело по требованию настойчивого и крайне опасного нанимателя.

В девятисерийном первом сезоне снимаются Джанкарло Эспозито, Елена Анайя, Майкл Аронов, Гайте Янсен, Крис Бакус, Джил Беллоуз, Джоди Тёрнер-Смит, Джентри Уайт, Вайолет Макгроу, Люси Уолтерс и Мустафа Шакир.

Режиссёром и сценаристом сериала выступает Себастьян Гутьеррес («Готика»). Он также выступает исполнительным продюсером наравне с Гуджино, Марком Штерном, Стюартом Фордом и Дэной Брунетти. За производство отвечает Global Road Entertainment.